Anne Hidalgo s’est baigné une nouvelle fois dans la Seine avant les Jeux paralympiques

À quelques jours du début des Jeux paralympiques de Paris 2024, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a une nouvelle fois plongé dans les eaux de la Seine ce mardi 27 août. Cette baignade, qui s’est déroulée au Bras Marie, dans le 12e arrondissement de la capitale, marque la deuxième immersion de l’été pour l’édile parisienne. Sur ses réseaux sociaux, Anne Hidalgo a partagé ce moment, affirmant que la baignade en Seine « deviendra un incontournable de l’été parisien » dès l’an prochain.

Accompagnée de plusieurs de ses adjoints, dont Jacques Baudrier et Pierre Rabadan, la maire de Paris a voulu démontrer, une fois de plus, que la qualité de l’eau du fleuve parisien est désormais suffisante pour permettre la baignade en toute sécurité. L’eau, mesurée à 22 degrés, a été jugée « très agréable » par Jacques Baudrier sur son compte X.

Première baignade dans la Seine

L'eau est à 22 degrés, très agréable pic.twitter.com/gYDRpgEy1J — Jacques Baudrier (@jacquesbaudrier) August 27, 2024

Cette initiative s’inscrit dans un projet plus vaste visant à ouvrir trois sites de baignade dans la Seine dès l’été 2025. Les Parisiens pourront ainsi profiter de ces espaces au Bras Marie, au Bras de Grenelle, et en contrebas du parc de Bercy. Les travaux d’aménagement débuteront au printemps 2025, avec une ouverture prévue pour fin juin de la même année. Les zones de baignade seront surveillées et équipées de bouées, de pontons, ainsi que d’espaces pour se changer et se doucher.

En attendant, les athlètes paralympiques plongeront à leur tour dans la Seine lors des épreuves de paratriathlon qui se dérouleront les 1er et 2 septembre, avec un départ au pont Alexandre-III.

Alice Leroy