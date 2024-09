Anne Hidalgo exprime sa « colère » contre le PS après la nomination de Michel Barnier à Matignon

La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a vivement exprimé sa « colère profonde » envers son propre parti, le Parti socialiste (PS), qu’elle accuse d’avoir empêché la nomination de Bernard Cazeneuve au poste de Premier ministre, désormais occupé par Michel Barnier.

Lors d’une conférence de presse, Hidalgo a dénoncé le manque de soutien de la direction du PS envers Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande, qu’elle considérait comme le candidat idéal pour Matignon. Selon elle, Cazeneuve aurait été un choix plus en phase avec « le vote des Français au second tour des législatives », représentant une alternative de gauche. « Avec Bernard Cazeneuve à Matignon, il aurait été possible de revoir certaines réformes clés, comme celle des retraites », a-t-elle affirmé, soulignant une opportunité manquée pour la gauche.

Hidalgo a également critiqué la ligne actuelle du PS, en particulier sous la direction d’Olivier Faure, qu’elle accuse d’avoir « pactisé » avec Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise (LFI) au sein de la Nupes, une alliance que l’ex-Premier ministre Cazeneuve a toujours rejetée. Cette orientation stratégique du PS aurait, selon elle, bloqué toute chance de voir une figure de la gauche modérée accéder à la tête du gouvernement.

Dans une interview accordée à Libération, Anne Hidalgo a réclamé la tenue d’un nouveau congrès du Parti socialiste pour redéfinir ses orientations politiques. Elle plaide pour une « ligne social-démocrate et écologiste affirmée », en opposition à l’influence actuelle de LFI au sein du PS. Selon elle, ce congrès est nécessaire pour trancher entre les différentes visions qui divisent le parti.

Alors que la nomination de Michel Barnier, un ancien ministre de droite, marque un tournant inattendu pour Matignon, Hidalgo, tout en reconnaissant ses qualités, regrette profondément que la gauche n’ait pas su se saisir de cette opportunité historique.