Anne Hidalgo célèbre le succès des JO de Paris 2024 et défend sa vision face aux critiques

Après avoir fait l’objet de critiques pendant des années, Anne Hidalgo, la maire de Paris, exprime sa fierté devant le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui marquent un tournant politique important pour elle. Elle voit cet événement non seulement comme un triomphe personnel mais aussi comme un message fort contre l’extrême droite, qu’elle accuse d’avoir tenté de ternir l’image de Paris.

Un succès qui défie les critiques

Le succès des JO à Paris est un véritable coup de projecteur positif sur la capitale française, au point de modifier la perception des étrangers qui trouvent les Français particulièrement agréables ces derniers jours. Hidalgo souligne que ces Jeux envoient un message d’ouverture et de diversité, emblématique de la « ville Lumière ». Elle profite de cet événement pour rappeler que les critiques qu’elle a subies provenaient, selon elle, de la « planète réactionnaire et d’extrême droite », visant une ville accueillante pour les LGBTQ et dirigée par une femme maire engagée sur le plan social et environnemental.

Une mise en garde contre l’extrême droite

Anne Hidalgo met en garde les Français contre les idées d’extrême droite, particulièrement à un moment où le Rassemblement National a récemment dominé les élections législatives anticipées. Elle appelle à se méfier des discours haineux qui cherchent à détruire la fraternité et l’humanisme de la société française. Elle n’hésite pas à dénoncer toutes les formes de populisme, affirmant que ces idéologies cherchent à abîmer et détruire les valeurs humanistes de Paris.

L’héritage des Jeux et un message d’espoir

Au-delà du succès immédiat, Hidalgo espère que l’esprit de l’olympisme perdurera à Paris, renforçant la démocratie et le sentiment de fraternité parmi les Parisiens. La cérémonie d’ouverture, mise en scène par Thomas Jolly et saluée internationalement, a largement contribué à cette ambiance positive. Anne Hidalgo exprime sa gratitude envers l’artiste, tout en partageant son optimisme pour l’avenir. Elle croit fermement que malgré les défis, il est possible de vivre ensemble dans la diversité et le bonheur partagé.

En somme, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne sont pas seulement un événement sportif, mais aussi un moment de célébration des valeurs d’humanisme et de diversité chères à Anne Hidalgo et à la ville de Paris.