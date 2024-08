Anne Hidalgo : cap sur les municipales 2026 en capitalisant sur le succès des JO de Paris

Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, vise à tirer profit du succès des Jeux Olympiques pour renforcer sa position politique et asseoir son bilan. Dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture au Stade de France, elle a souligné que ces JO n’étaient pas une simple parenthèse, mais l’aboutissement de « dix ans de travail » et le début d’un « héritage de vingt ans ». Pour Hidalgo, cette réussite est une victoire personnelle, surtout après sa débâcle à l’élection présidentielle de 2022, où elle n’a récolté que 1,75 % des voix, le plus faible score de l’histoire du Parti socialiste.

Une réussite olympique, une consécration personnelle

La réussite des Jeux, qu’elle a toujours décrits comme un « accélérateur de la transformation écologique » de Paris, permet à Anne Hidalgo de se redresser après des critiques sévères. Selon Rémi Féraud, sénateur socialiste et président de Paris en Commun, « c’est un retournement total de la perception de sa politique ». Ian Brossat, sénateur communiste et conseiller de Paris, estime que cette réussite valide la transformation de Paris, soulignant que les bénéfices se feront sentir longtemps.

Vers les municipales de 2026

À moins de deux ans des élections municipales, Anne Hidalgo n’a pas encore dévoilé ses intentions pour 2026. Bien qu’elle ait récemment esquivé la question en déclarant « Je ne parle pas de 2026 », ses alliés politiques s’activent déjà. Paris en Commun et la fédération parisienne du PS préparent la rentrée avec l’initiative Paris 2030, une démarche collective pour les prochaines municipales. Rémi Féraud insiste sur l’importance d’une majorité municipale unie dès le premier tour, alors que les écologistes, qui avaient présenté un candidat en 2014 et en 2020, n’ont pas encore finalisé leur stratégie.

Les critiques persistantes

Cependant, l’opposition n’entend pas laisser Anne Hidalgo s’arroger tout le mérite des JO. David Alphand, conseiller LR de Paris, minimise le rôle de la maire, attribuant le succès des Jeux principalement au Comité d’Organisation présidé par Tony Estanguet. Selon lui, la vision idyllique de Paris présentée par Hidalgo est loin de la réalité quotidienne des Parisiens, qui continuent de faire face à des problèmes de propreté.

David Belliard, adjoint écologiste à la maire, appelle de son côté à « rester humble » face à l’impact des JO. Il rappelle que l’administration municipale doit répondre aux défis du quotidien, un engagement que la majorité actuelle promet de poursuivre.