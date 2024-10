Angers : Deux statues disparues depuis 70 ans réintègrent la cathédrale Saint-Maurice

C’est une découverte inattendue qui a permis à la cathédrale Saint-Maurice d’Angers de retrouver deux statues en plâtre, disparues depuis les années 1950. Repérées dans un dépôt-vente de la ville en août 2023, ces œuvres, représentant Saint Maurice et son compagnon Soluteur, ont été restituées par leur dernier propriétaire et viennent de réintégrer l’édifice où elles avaient été créées il y a plus d’un siècle.

Les deux statues, mesurant plus de 2,60 mètres, avaient été initialement déposées lors de travaux de restauration de la façade occidentale de la cathédrale entre 1909 et 1911. Réalisées pour remplacer les originaux en pierre jugés trop abîmés, elles avaient ensuite été conservées au palais épiscopal, avant de mystérieusement disparaître dans les années 1950. Redécouvertes par hasard dans une brocante angevine, leur présence a rapidement attiré l’attention de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, qui a aussitôt entamé les démarches pour les récupérer.

Cette restitution marque une étape importante dans la préservation du patrimoine angevin. La DRAC a mandaté une restauratrice pour effectuer un nettoyage complet et les remettre en état, avec un budget de 12 000 euros. Les statues ont désormais trouvé place dans le transept nord de la cathédrale, où elles seront visibles du public dès la fin de leur restauration, prévue pour décembre 2024.

Le retour de ces statues constitue un moment fort pour la cathédrale Saint-Maurice, qui se réjouit de retrouver ces pièces historiques ayant traversé les époques et les hasards de l’histoire. Une belle opportunité pour redécouvrir l’histoire de ces sculptures, autrefois réalisées pour honorer Saint Maurice et les membres de la Légion thébaine, dont les représentations d’origine ornaient la façade dès le XVIe siècle.

Alice Leroy