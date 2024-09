Andy Carroll bientôt bordelais, Gérard Lopez ne partira pas

C’est ce mardi que l’on connaîtra l’avenir à court terme des Girondins de Bordeaux. Le redressement judiciaire devrait être prolongé par le Tribunal de commerce, le club aurait aussi pu être tout simplement liquidé. Mais Gérard Lopez, son président et propriétaire, garde confiance. Contre vents et marées.

Rétrogradé en National 2 (la 4e division), les Girondins de Bordeaux sont un ovni dans le paysage du football amateur. Et son propriétaire, Gérard Lopez, est un paria dans celui du football français. Coupable d’avoir laissé s’accumuler des millions d’euros de dettes et d’avoir fait descendre le club de L1 en N2, le patron s’accroche. Comme il l’affirmait encore haut et fort à Sud Ouest et France Bleu Aquitaine, lundi.

Bordeaux peut-il encore tomber plus bas ? « Notre budget et les processus légaux et financiers sont en place. Le budget net s’élèvera entre 7 et 8 millions d’euros. La masse salariale joueurs en représente comme toujours la plus grosse partie. Il a fallu que je fasse un apport et il est possible que je doive en faire encore un petit mais on est dans les clous. Nous sommes dans une période d’observation où nous ne sommes pas libres gestionnaires, toutes les décisions sont prises avec l’aval du tribunal. On a une bonne relation avec eux. On a toujours fait ce qu’ils nous ont demandé. Nous y allons sereinement.«

Est-il encore l’homme de la situation ? « Aujourd’hui, j’ai envie de faire remonter un club qui déchaîne les passions. J’ai juste envie que le club se retrouve là où il doit être. Je n’ai aucun agenda. J’ai participé à amener le club là où il est aujourd’hui. C’est pour ça que je n’ai pas envie d’abandonner le navire et que je veux aider le club à remonter«

Va-t-il vendre le club ? « Il faudra faire entrer un investisseur, éventuellement que je réinvestisse aussi, ce que je suis prêt à faire. Je pense qu’on peut nettoyer le bilan de manière intelligente. Il serait cavalier de vous dire à combien l’endettement peut tomber, car les négociations n’ont pas encore commencé, mais j’ai une idée assez claire. Je pense que ce sera fait de manière très importante.«

Côté sportif, l’information du site Girondins4ever parue il y a une quinzaine de jours se confirme : L’ex-joueur de Newcastle, Liverpool, West Ham ou Amiens, Andy Carroll, est enregistré les rangs du club au scapulaire. Une prise de taille, avec cet attaquant international anglais de 35 ans (1m93). Reste à savoir comment ce grand professionnel va s’adapter au monde (et au jeu) amateur.