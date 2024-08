Amélie Oudéa-Castéra détaille le dispositif de sécurité et la billetterie populaire pour les Jeux paralympiques

Ce mardi 20 août, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, a pris la parole lors de la présentation du dispositif de sécurité du relais de la flamme et des Jeux paralympiques à l’Hôtel de Beauvau. Elle a réaffirmé l’engagement de l’État à assurer des Jeux en toute sécurité tout en s’attachant à les rendre accessibles à un large public. La ministre a notamment insisté sur la volonté de l’État de promouvoir une billetterie populaire, permettant à 300 000 personnes de participer à cet événement unique.

Billetterie populaire: "L'État invite 300.000 personnes pour ces Jeux paralympiques", affirme Amélie Oudéa-Castéra pic.twitter.com/Uoy31MVH12 — BFMTV (@BFMTV) August 20, 2024

Amélie Oudéa-Castéra a ainsi annoncé que sur ces 300 000 billets, 200 000 seraient réservés aux scolaires, incluant des élèves de métropole ainsi que des territoires d’outre-mer. Près de 20 000 billets seront également attribués à des jeunes issus de milieux défavorisés, tandis que 12 500 étudiants bénéficieront d’une place pour assister aux compétitions paralympiques. Ce dispositif témoigne d’un engagement fort de l’État pour que ces Jeux soient une véritable célébration populaire, ouverte à toutes les générations et à tous les milieux sociaux.

La ministre a également précisé que cette initiative s’inscrivait dans une volonté plus large d’inclusion et d’accessibilité. « L’objectif est d’ouvrir grand ces Jeux paralympiques », a-t-elle déclaré, soulignant que ces Jeux sont une opportunité pour valoriser le sport paralympique et sensibiliser un large public à l’importance de l’inclusion. Cette ambition se traduit à la fois par une sécurité renforcée et un accès facilité à cet événement sportif international.

