Amal Bentounsi : « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe si sa religion le lui commande. »

La candidature d’Amal Bentounsi, présentée par La France insoumise pour les élections législatives, suscite de vives réactions et une polémique intense. La cause principale est une déclaration controversée faite par le collectif « Urgence-notre-police-assassine », créé par Bentounsi, qui affirmait en 2015 : « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe si sa religion le lui commande. »

Réactions au sein du Nouveau Front populaire

Cette déclaration a immédiatement provoqué une onde de choc au sein du Nouveau Front populaire. Invité sur BFMTV, le président du Parti Socialiste, Olivier Faure, a exprimé son étonnement et son désaccord avec ces propos, les qualifiant d’aberrants. Il a souligné l’importance des libertés et des droits pour le Front populaire, affirmant qu’il n’y a aucune intention de revenir sur ces valeurs fondamentales. De son côté, la députée écologiste Sandrine Rousseau a rappelé que la gauche se positionne fermement en faveur des droits des personnes LGBT et que cette position ne changera pas.

Un profil controversé

Amal Bentounsi, militante pro-palestinienne et figure de proue du collectif « Urgence-notre-police-assassine », est connue pour ses prises de position radicales et son engagement contre les violences policières. Elle est proche des défenseurs d’Adama Traoré, un jeune homme mort en 2016 après son interpellation par la police, et est bien connue des services de police. En 2013, elle avait déjà été au cœur d’une polémique suite à une plainte pour diffamation déposée par Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur, envers les forces de l’ordre.

Impact sur le Nouveau Front populaire

Ces déclarations et le profil d’Amal Bentounsi provoquent un malaise au sein du Nouveau Front populaire. Les divergences sur les questions de liberté religieuse et de droits LGBT révèlent des fractures internes. La participation prévue de Bentounsi à la marche pour l’anniversaire de la mort de Nahel, un événement qui avait causé une série d’émeutes l’été dernier, risque d’attiser davantage les tensions.

La candidature d’Amal Bentounsi incarne une situation délicate pour le Nouveau Front populaire, qui doit naviguer entre son engagement pour les droits et libertés et la gestion de figures controversées en son sein. La polémique actuelle, centrée sur la déclaration concernant l’homophobie religieuse, pourrait influencer le soutien des électeurs et les dynamiques internes de cette coalition politique.