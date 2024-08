Alors que la garde à vue de Pavel Durov touche à sa fin, la Russie et les Émirats arabes unis réagissent à son arrestation

Pavel Durov, le créateur et PDG de Telegram, est actuellement placé en garde à vue en France, suscitant une onde de choc internationale. Arrêté samedi soir à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris, alors qu’il arrivait de Bakou, le milliardaire russo-français est visé par une enquête judiciaire pour douze infractions graves liées à la criminalité organisée.

La justice française reproche à Durov, âgé de 39 ans, de ne pas coopérer avec les autorités en refusant de fournir des informations permettant d’intercepter les communications sur sa plateforme, Telegram. Cette messagerie cryptée, qui revendique plus de 900 millions d’utilisateurs à travers le monde, est accusée de servir de terrain fertile pour diverses activités criminelles, telles que le trafic de stupéfiants, la pédopornographie, l’escroquerie, et le blanchiment d’argent en bande organisée.

L’enquête, ouverte le 8 juillet et dirigée par des juges d’instruction spécialisés à Paris, se concentre sur plusieurs chefs d’accusation, notamment la « complicité de délits et de crimes » commis via Telegram, ainsi que la « fourniture de prestations de cryptologie non déclarées » qui assurent la confidentialité des communications. Le Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N) et l’Office national anti-fraude (Onaf) mènent les investigations.

La garde à vue de Pavel Durov, qui peut durer jusqu’à 96 heures, a été prolongée jusqu’à ce mercredi. Aujourd’hui, les juges décideront s’il doit être mis en examen. En cas de mise en examen, Durov pourrait être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. Cependant, il pourrait également être libéré sans poursuites.

L’arrestation de Durov a déclenché des réactions immédiates et vives à travers le monde. Des personnalités comme Edward Snowden et Elon Musk ont exprimé leur soutien au fondateur de Telegram. En Russie, le Kremlin a dénoncé ce qu’il perçoit comme une « tentative d’intimidation » contre Durov, rappelant que les accusations portées sont graves et doivent être soutenues par des preuves solides. Le vice-président de la Douma, Vladislav Davankov, a même organisé une manifestation symbolique devant l’ambassade de France à Moscou en déposant des avions en papier en forme de logo Telegram.

De leur côté, les Émirats arabes unis, où Durov réside et dont il détient la nationalité en plus de la nationalité française et russe, ont demandé à la France un accès consulaire urgent. Le pays suit de près l’évolution de la situation de son citoyen.

Telegram, qui se distingue par son engagement en faveur de la protection de la vie privée et de la non-exploitation des données personnelles, a réaffirmé sa conformité avec les lois européennes, y compris le Règlement sur les services numériques. L’entreprise a jugé absurde de tenir Durov personnellement responsable des abus commis sur la plateforme.

Emmanuel Macron a tenu à préciser que cette arrestation n’était pas une décision politique, mais relevait d’une enquête judiciaire indépendante, soulignant que la France demeure attachée à la liberté d’expression et de communication. Néanmoins, cette affaire continue de faire monter les tensions diplomatiques entre la France, la Russie, et les Émirats arabes unis, avec des répercussions potentielles au niveau international.