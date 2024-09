Allemagne : Durcissement des mesures contre l’immigration avec contrôles à toutes les frontières

Le gouvernement allemand, sous la direction du chancelier Olaf Scholz, a annoncé ce lundi 9 septembre 2024 l’instauration de contrôles aux frontières de l’ensemble du pays pour lutter contre l’immigration illégale. Cette décision intervient dans un contexte de montée des tensions politiques autour du sujet de l’immigration, avec une poussée significative du parti d’extrême droite AfD lors de récentes élections régionales.

Des contrôles étendus à toutes les frontières

À partir du 16 septembre, des contrôles temporaires seront mis en place aux frontières avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark, pour une durée de six mois. Ces mesures viennent s’ajouter à celles déjà en vigueur aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l’Autriche et la Suisse. Le ministère de l’Intérieur, dirigé par Nancy Faeser, a précisé avoir informé les autorités de l’Union européenne de ces contrôles exceptionnels, qui dérogent aux règles de libre circulation dans l’espace Schengen.

Le renforcement de ces contrôles est justifié par Berlin comme une réponse à « la protection de la sécurité intérieure » face aux menaces actuelles liées au terrorisme islamiste et à la criminalité transfrontalière, deux semaines après l’attentat de Solingen revendiqué par l’État islamique.

Des tensions politiques en hausse

Cette décision survient alors que la politique migratoire est redevenue un enjeu central en Allemagne. La récente victoire du parti d’extrême droite AfD dans deux élections régionales a intensifié les débats, particulièrement après le triple meurtre de Solingen fin août, dont le suspect est un Syrien de 26 ans qui aurait dû être expulsé. Dans ce contexte, le gouvernement Scholz se voit contraint de renforcer sa politique d’asile.

En parallèle, Berlin a annoncé vouloir refouler davantage de migrants arrivant illégalement, tout en supprimant les aides pour ceux qui ont traversé un autre État membre de l’UE avant d’arriver en Allemagne. Des expulsions de réfugiés ayant commis des délits pénaux seront également accélérées. Fin août, 28 Afghans condamnés pour crimes ont ainsi été renvoyés dans leur pays.

Une situation migratoire sous pression

L’Allemagne fait face à des capacités d’accueil limitées, tant en termes d’hébergement que d’éducation et d’intégration des réfugiés. Le pays a déjà pris en charge un million de réfugiés ukrainiens depuis l’invasion russe en 2022, et avait accueilli plus d’un million de réfugiés, principalement syriens, lors de la crise migratoire de 2015-2016.

Le durcissement des mesures migratoires en Allemagne pourrait toutefois générer des tensions avec ses voisins européens, alors que la question de l’immigration continue de diviser l’opinion publique et d’alimenter les tensions politiques à l’approche de nouvelles élections régionales.