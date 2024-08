ALERTE INFO – Alain Delon est mort à l’âge de 88 ans

Ce dimanche matin, les trois enfants d’Alain Delon ont annoncé la mort de leur père, à l’âge de 88 ans. Monstre du cinéma français, Alain Delon luttait contre un cancer depuis plusieurs années.

Voici le communiqué d’Alain Fabien, Anthony et Anouchka, les trois enfants d’Alain Delon :

« Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que (son chien) Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux ».

Biographie d’Alain Delon

Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la banlieue parisienne, Alain Delon était une figure emblématique du cinéma français, célèbre pour son charisme, son talent d’acteur et sa beauté. Il était sans conteste devenu l’une des plus grandes stars du cinéma français et international.

Alain Delon a connu une enfance turbulente, marquée par le divorce de ses parents alors qu’il était très jeune. Après une adolescence rebelle et un passage par l’armée, où il a servi en Indochine, il revient en France sans diplôme ni véritable plan de carrière. C’est par hasard qu’il est introduit dans le monde du cinéma, où son physique avantageux et sa présence magnétique attirent rapidement l’attention.

Alin Delon fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1950. Son premier grand rôle dans Plein Soleil (1960), réalisé par René Clément, le propulse au rang de star internationale. Il y incarne Tom Ripley, un personnage ambigu qui révélera le talent de Delon pour jouer des rôles complexes et tourmentés.

Il travaille ensuite avec certains des plus grands réalisateurs de l’époque, comme Luchino Visconti dans Rocco et ses frères (1960) et Le Guépard (1963), où il incarne un jeune noble sicilien. Ces films confirment son statut de grand acteur et lui permettent de diversifier ses rôles.

Les années 1960 et 1970 sont l’apogée de sa carrière. Alain Delon devient une icône du cinéma français avec des films comme Le Samouraï (1967) de Jean-Pierre Melville, où il incarne un tueur à gages solitaire, et Borsalino (1970), un film de gangsters où il partage l’affiche avec Jean-Paul Belmondo.

Durant cette période, Delon se distingue par sa capacité à jouer des personnages froids, solitaires, souvent en marge de la société, ce qui renforce son image de séducteur mystérieux.

Outre sa grande carrière, Alain Delon a mené une vie personnelle très médiatisée. Ses relations amoureuses avec des femmes célèbres, comme Romy Schneider, Nathalie Delon (avec qui il a eu un fils, Anthony Delon), et Mireille Darc, ont souvent fait les gros titres. Il est également connu pour ses prises de position politiques, parfois controversées, et pour ses engagements dans diverses causes, notamment la défense des animaux.

Au fil des années, Delon avait ralenti son activité cinématographique, mais restait une figure incontournable du cinéma. En 2019, il avait reçu une Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes pour l’ensemble de sa carrière, lors d’une cérémonie très émouvante au cours de laquelle il avait lâché quelques larmes…

Avec sa disparition, la France perd l’un des ses derniers, voir le dernier, monstre sacré du cinéma…