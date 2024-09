Alain Duhamel se confie sur la surreprésentation de la famille Duhamel dans les médias

Dans un moment de franchise remarquable, Alain Duhamel, légende du journalisme politique, a ouvert son cœur face Apolline de Malherbe sur BFMTV, la veille il a annoncé qu’il mettrait fin à sa carrière prolifique à la conclusion de la saison en cours. À 84 ans,Alain Duhamel, une figure emblématiqe de la télévision française depuis des décennies, a évoqué plusieurs raisons motivant sa décision de se retirer, dont une qui concerne directement sa famille.

Alain Duhamel a mentionné une sur-représentation des membres de sa famille dans le domaine journalistique comme un facteur clé. « Il y a trop de gens de la famille en plus, » a-t-il déclaré, en faisant allusion à la présence de son frère Patrice Duhamel et de son neveu Benjamin Duhamel dans le même secteur. Cette situation semble peser sur sa décision, soulignant un malaise face à la concurrence interne familiale lorsqu’ils traitent des mêmes sujets en simultané sur des chaînes rivales.

Le journaliste a souligné que cette ce n’était pas nouvelle, rappelant une époque sous la présidence de Giscard d’Estaing où lui et son frère se trouvaient déjà dans une position similaire, couvrant des événements politiques sur des chaînes différentes à la même heure. « C’était un problème politique à l’époque, qui était d’ailleurs public », a-t-il précisé.

En plus de ces considérations familiales, Alain Duhamel a aussi mentionné des raisons personnelles plus légères, comme les appels répétés de sa femme lui demandant de ralentir, qu’il semble finalement prendre au sérieux. Cependant, il assure que ses craintes de ne plus être à la hauteur de ses propres standards journalistiques avec l’avancée de l’âge ont également joué un rôle dans sa réflexion. Cette décision de se retirer marque la fin d’une époque pour Alain Duhamel, qui laisse derrière lui un héritage substantiel dans le journalisme politique français.