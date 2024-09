Alain Delon inhumé avec son chat Poupouss, respectant ses dernières volontés

L’acteur légendaire Alain Delon, décédé le 18 août 2024, a été inhumé dans sa propriété de Douchy aux côtés de Poupouss, son chat à trois pattes qu’il avait congelé après sa mort. Ce souhait inhabituel, exprimé de son vivant, a été scrupuleusement respecté lors de ses obsèques, comme l’a révélé son ancien garde du corps, Daniel Broussin, dans une interview donnée au Parisien.

Le lien entre Delon et Poupouss remontait à une anecdote marquante de la vie de l’acteur. Sauvé d’une mort certaine après un accident de voiture, le chat avait été amputé, mais Alain Delon avait tenu à le garder auprès de lui. « Je l’ai sauvé et il ne m’a plus quitté depuis », confiait-il à Gala. Lorsque l’animal décède, l’acteur choisit de congeler sa dépouille, voulant qu’il l’accompagne dans son dernier repos. « Poupouss a été déposé avec lui dans son cercueil », a confirmé Daniel Broussin.

Ce n’est pas la première fois qu’Alain Delon exprime son désir d’être entouré de ses compagnons animaux dans la mort. Déjà enterré aux côtés de ses 35 chiens, il avait également exprimé son souhait de partir avec son chien Loubo, un berger malinois. Toutefois, contrairement à ses intentions initiales, Loubo est resté en vie et a été confié à son ex-compagne Rosalie van Breemen.

La vie privée d’Alain Delon, pleine d’anecdotes parfois surprenantes, témoigne de la complexité de l’homme derrière l’acteur. « Il ne supportait plus le monde actuel, sa vie était avant », a conclu Daniel Broussin en évoquant un homme souvent nostalgique et désabusé dans ses dernières années.

Alice Leroy