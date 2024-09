Agressions, joueurs à l’hôpital, insultes : les Arméniens de Bourg-les-Valence tombent dans le traquenard du FC Turquoise

Ils ne s’attendaient pas à un pareil traquenard. L’équipe réserve de l’AS Homenetmen Bourg-les-Valence se déplaçait dimanche sur la pelouse du FC Turquoise, en 5e division de district, le plus bas échelon. C’était là le premier match officiel de l’histoire de cette équipe B, ils s’en souviendront tristement longtemps.

Alors que l’équipe de Français d’origine arménienne menait 0-2 à l’extérieur, une horde de dégénérés s’en est pris aux joueurs et aux dirigeants. Des scènes de violence intolérables. Des attaques à l’arme blanche qui ont conduit deux joueurs à l’hôpital pour des blessures mineures.

Crédit X : @nigaribr7

Sur fond de racisme et de tensions entre la communauté turque et la communauté arménienne, des Français d’origine turque, parfois venus des abords du terrain, s’en sont pris violemment à deux joueurs en particulier.

Ces derniers ont été obligés d’être pris en charge par l’hôpital le plus proche. Des actes irresponsables et inadmissibles qui doivent être durement sanctionnés prochainement en justice et par la FFF (Fédération Français de Football).

Contacté par Entrevue dimanche soir très tard, le club de l’AS Homenetmen Bourg-les-Valence menait les procédures réglementaires afin de porter plainte dans les prochaines heures. Les deux joueurs blessés légèrement ont pu rentrer chez eux dimanche soir.

Inadmissibles agressions à l’arme blanche de joueurs d’origine arménienne du club Homenetmen Valence par des suiveurs du club FC Turquoise. Certains sont à l’hôpital.



La #FFF et la justice doivent vite prendre des mesures exemplaires face à tant de haine et de bêtise. Ne… pic.twitter.com/0W6IlrtZOL — T.V. (@ThibaudVezirian) September 29, 2024

Première réaction politique (qui en attend d’autres) du maire de Valence, Nicolas Daragon, via un communiqué : « Je condamne avec fermeté les actes de violence survenus ce jour pendant le match de football entre le FC Turquoise de Valence à l’AS Homenetmen de Bourg-lès-Valence« .

Après cette rencontre sous haute tension au stade Jean-Germain à Valence, hier, le match retour devra être pris très au sérieux par les autorités. Et ce, alors que l’on parle d’un match de 5e division de district…