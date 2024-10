Affaire P. Diddy : plus de 120 victimes accusent le rappeur de violences sexuelles

L’industrie musicale est secouée par un scandale majeur impliquant le producteur et rappeur américain P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs. Depuis son arrestation le 16 septembre à Manhattan, le nombre de victimes s’est multiplié pour atteindre 120 déclarations, dont certaines provenant de mineurs. Les accusations, dévoilées par le parquet de Manhattan, décrivent un système organisé d’exploitation sexuelle et de violences, basé sur l’utilisation de drogues et d’alcool pour soumettre les victimes à des pratiques coercitives.

Les premières révélations ont émergé en novembre 2023, lorsque Cassie, ex-compagne de P. Diddy, a porté plainte pour viols et violences physiques. De nombreux témoignages ont suivi, décrivant un comportement similaire remontant aux années 1990. Le procureur Damian Williams a présenté le dossier comme une « entreprise criminelle » dans laquelle l’artiste utilisait sa position de pouvoir pour contraindre ses victimes, tout en enregistrant certaines scènes à des fins de chantage.

L’affaire a pris une dimension internationale avec l’apparition du nom du prince Harry dans les documents judiciaires, non en tant qu’accusé, mais comme exemple des relations influentes de Diddy, qui attirait célébrités et personnalités à ses fameuses « White Parties ». En réponse, les avocats du rappeur ont dénoncé un « lynchage médiatique » et assurent que leur client « prouvera son innocence devant les tribunaux ».

La multiplication des témoignages, facilitée par le Adult Survivor Act de l’État de New York, laisse présager d’autres révélations à venir. L’avocat Tony Buzbee, qui représente les victimes, a affirmé que cette affaire pourrait « mettre en lumière des secrets bien gardés de l’industrie musicale ». En attendant, un documentaire sur l’affaire, produit par 50 Cent, est déjà en préparation pour Netflix.