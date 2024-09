Affaire l’abbé Pierre : le réalisateur du biopic brise enfin le silence et exprime son écœurement

Trois mois après l’émergence de graves accusations visant l’abbé Pierre, Frédéric Tellier, le réalisateur du film L’Abbé Pierre : une vie de combat, a enfin pris la parole. Lors d’une interview avec Télérama, il a exprimé son « écœurement » et s’est senti comme une « victime collatérale ». Il a souligné l’impact émotionnel de cette affaire sur lui et son équipe, expliquant qu’ils avaient passé cinq ans à travailler sur ce projet sans la moindre suspicion de ces allégations.

Le réalisateur a précisé que malgré des années de recherche et des rencontres avec des proches de l’abbé Pierre, aucune faille n’avait été détectée. Il a confié : « Nous sommes tombés dans le piège des documentations officielles ». Selon lui, les révélations l’ont laissé avec un sentiment d’avoir été « un peu sali », expliquant que ni lui ni son équipe n’avaient été mis au courant des comportements présumés de l’homme d’Église.

Les accusations ont eu un énorme retentissement, avec 24 femmes témoignant contre l’abbé Pierre pour des agressions sexuelles. Face à ces révélations, la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs ont proposé de changer de logo et de débaptiser certains lieux portant son nom. La statue de l’abbé Pierre à Lescar a également été retirée. L’équipe du film, profondément affectée, a déclaré dans un communiqué : « Nous condamnons ces crimes et tenons à témoigner notre soutien aux nombreuses victimes ».

Frédéric Tellier et son équipe se disent désormais incertains de l’avenir de leur film, qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Le réalisateur conclut en affirmant que ces accusations ternissent profondément l’héritage de l’abbé Pierre, mais il reconnaît l’importance des victimes dans cette tragédie.

Alice Leroy