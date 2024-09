Accusations de pédophilie : un militant LFI et un élu soupçonnés de corruption de mineurs

Un ancien candidat de La France insoumise (LFI) aux élections législatives de 2022 dans les Pyrénées-Atlantiques et un élu local de Muret (Haute-Garonne) sont au cœur d’une affaire de pédophilie. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour « corruption de mineurs de moins de 15 ans » après que des jeunes ont tendu un piège sur l’application de rencontres Grindr pour exposer des adultes soupçonnés d’actes pédophiles.

Les faits remontent à l’été 2024, lorsqu’un groupe de jeunes gens s’est inscrit sur Grindr en se faisant passer pour des adolescents de 14 ans. L’un des suspects, un militant LFI de 31 ans ayant également travaillé comme policier sous contrat à la Police aux Frontières (PAF) d’Hendaye, aurait eu des échanges explicites avec un faux adolescent. Il aurait ensuite parcouru une centaine de kilomètres pour rencontrer la victime présumée et lui aurait proposé de manger un sandwich dans sa voiture.

Le 25 septembre dernier, plusieurs des jeunes impliqués dans ces guets-apens ont été condamnés à un an de prison avec sursis pour violences homophobes. Cependant, cette affaire a rapidement pris une autre tournure, les victimes de ces agressions se retrouvant elles-mêmes accusées de pédophilie.

Les enquêteurs ont examiné les conversations et photos échangées via l’application, et de nouveaux interrogatoires des suspects, dont l’élu local de Muret et l’ancien candidat LFI, sont prévus dans les semaines à venir. « Je n’ai été en contact qu’avec une personne majeure », a déclaré Tom Dubois, le principal suspect, tout en affirmant qu’il attendait d’être réentendu par les autorités.