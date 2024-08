Accord total entre le PSG et Rennes pour Désiré Doué depuis mercredi soir, visite médicale jeudi

Info Entrevue – Il a fallu attendre le tout début de soirée, ce mercredi, pour que le Stade Rennais et le Paris-Saint Germain s’accordent totalement sur le transfert de Désiré Doué. Les derniers détails viennent d’être réglés et le jeune élément offensif de 19 ans va pouvoir passer sa visite médicale à Paris ce jeudi.

En changeant une nouvelle fois d’agent en début d’année, Désiré Doué avait envoyé des signaux clairs : rejoindre le PSG. Le jeune milieu offensif du Stade Rennais a décidé de s’associer à Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, un homme d’affaires bien vu à Paris. La voie royale pour signer là-bas.

Depuis, les négociations ont semblé échappé au Paris-SG, car le Bayern Munich serait entré dans la danse. Mais Désiré Doué savait qu’avec les Jeux Olympiques, il ne déciderait pas de son avenir avant. Ainsi, l’ombre du club allemand sur le contrat initial proposé par le Paris-Saint Germain en début d’été a permis de faire monter les enchères. Tout simplement. Un grand classique du mercato.

Après plusieurs semaines de remous médiatiques, de haut et de bas, Désiré Doué va donc bel et bien s’engager au PSG. Un transfert d’environ 60M d’euros qui ravit le Stade Rennais.

Désiré Doué, c’est un nouvel ailier pour le collectif de Luis Enrique, orphelin de la star Kylian Mbappé mais aussi d’un profil d’attaquant de surface et d’une sentinelle au milieu de terrain. L’international espoirs arrive pour concurrencer Bradley Barcola sur l’aile gauche, voire Ousmane Dembélé, à droite. Dans une configuration plus offensive encore, il pourrait évoluer en troisième milieu de terrain, assez libre.

Gros dribbleur, élément déstabilisateur pour une défense, le médaille d’argent olympique va apporter sa fougue et son jeu très instinctif. À Luis Enrique de le formater au jeu collectif léché qu’il met en place depuis un an.

L’accord a été confirmé par Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialisé dans les infos mercato : « Here We Go !« .