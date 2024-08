Accident du Titan : la famille de Paul-Henri Nargeolet réclame 50 millions de dollars !

La famille de l’explorateur français des grands fonds Paul-Henri Nargeolet, surnommé « Monsieur Titanic », a intenté une action en justice contre la société OceanGate, accusant cette dernière de « négligence grave » et réclamant 50 millions de dollars (plus de 45 millions d’euros) de dommages et intérêts devant la justice américaine. Cette réclamation fait suite à l’implosion du submersible Titan, survenue le 18 juin 2023, qui a coûté la vie à 5 personnes, dont Paul-Henri Nargeolet.

La famille de l’explorateur, qui avait consacré sa vie à la visite de l’épave du Titanic, a donc porté plainte pour « mort injustifiée » contre OceanGate, l’opérateur du sous-marin, estimant que l’accident n’était pas une fatalité mais était dû à une négligence grave. Parmi les plaignants figurent Stockton Rush, le patron américain et fondateur d’OceanGate Expeditions, ainsi que d’autres personnalités impliquées dans l’expédition