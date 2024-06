A Tel -Aviv, Marion Maréchal Le Pen fait plus de 47 % des voix aux européennes !

Qu’il est loin le temps où le Front National était vu par les français d’Israël comme un danger ! Marion Maréchal, après avoir été élue en 2012 à Carpentras, la ville dont le cimetière juif avait été autrefois profanée, écrase tous les autres partis à Tel Aviv avec 47 % des voix dans la 8ème circonscription des français de l’étranger. Juste derrière c’est François-Xavier Bellamy qui obtient 25 % des voix. Jordan Bardella est en 3ème place avec 12 %. Valérie Hayer, candidate macroniste ne récolte que 3,5 %. Amusant : Manon Aubry ne récolte que 7 voix.

Qu’en penser ? Nous pouvons voir tout d’abord un soutien de la part des français d’Israël dans les opinions ultra-sionistes d’Eric Zemmour. Il est intéressant de noter que Jordan Bardella fait le quadruple du score de Renaissance, ce qui montre que les arguments macronistes sur les relents antisémites du RN sont complètement dépassés.

Plus que jamais La France Insoumise semble avoir récupéré le créneau de l’antisionisme, et surtout le créneau à cheval entre l’antisionisme et les relents antisémites. La liste de Dieudonne n’obtient quant à elle, sans surprise, 0 voix à Tel Aviv.

Nous voyons un renversement du paradigme : le Front National est apparu pendant des années comme un ennemi d’Israël, et hormis durant la période reaganienne de Jean-Marie Le Pen entre 1986 et 1988, a plutôt dans son histoire était un soutien de la Palestine. Dans les années 90, Le Pen rencontre Saddam Hussein et nombre de dirigeants du monde arabe. Encore en 2007, lors d’un discours resté célèbre à Valmy écrit par Alain Soral, il lance des appels du pied appuyés aux militants de la Palestine. C’est à partir de la prise du pouvoir en 2011 de Marine Le Pen que les Le Pen deviennent un soutien d’Israël. On dit souvent que les gens votent en définissant leur ennemi le plus important. Pour les français d’Israël, il est clair que l’Islamisme, grand ennemi du Rassemblement National est devenu un ennemi bien supérieur au Rassemblement National lui-même.

Simon C.