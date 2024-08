À Las Vegas, un ancien élu reçoit une peine à perpétuité pour meurtre de journaliste

À Las Vegas, Robert Telles, un ancien élu du Nevada, a été condamné à une peine de prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après vingt ans, pour le meurtre prémédité de Jeff German, journaliste d’investigation aguerri du « Las Vegas Review-Journal ». Ce verdict a été rendu le 28 août 2024, suite à un procès intense qui a captivé l’attention publique et souligné les tensions entre la politique locale et la liberté de la presse.

Jeff German, 69 ans, avait consacré une grande partie de sa carrière à dénoncer les abus de pouvoir et la corruption à Las Vegas. Peu avant son assassinat en septembre 2022, German enquêtait sur des allégations de harcèlement et de favoritisme dans le bureau de Telles, y compris une relation inappropriée entre Telles et une employée. Ces révélations avaient joué un rôle clé dans la défaite électorale de Telles.

Le procès a révélé que Telles avait minutieusement planifié l’attaque, se cachant dans les buissons avant de poignarder German devant son domicile. La défense a tenté de contester la culpabilité de Telles, suggérant une conspiration et accusant la police d’avoir ignoré d’autres suspects potentiels. Toutefois, des preuves accablantes, y compris de l’ADN de Telles sous les ongles de German, ont étayé le verdict du jury.

Les réactions au verdict ont été vives. Steve Wolfson, procureur du comté de Clark, a affirmé que ce verdict envoie un message clair sur l’inviolabilité de la presse. De leur côté, les collègues et la famille de German ont exprimé à la fois soulagement et tristesse, rappelant l’engagement du journaliste envers la vérité.

Ce cas tragique souligne non seulement les risques auxquels sont confrontés les journalistes dans l’exercice de leur fonction mais aussi l’importance cruciale de la liberté de la presse comme pilier de la démocratie. Le « Las Vegas Review-Journal » et la communauté journalistique dans son ensemble continuent de défendre ces valeurs essentielles en mémoire de leur collègue et ami.