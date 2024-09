« À l’ancienne » : Quand Bourdon et Darmon se lancent dans une arnaque au loto pleine de malice

Le film À l’ancienne, réalisé par Hervé Mimran et sorti en salles ce mercredi 4 septembre 2024, réunit pour la première fois sur grand écran Didier Bourdon et Gérard Darmon dans une comédie potache et pleine d’humour. L’histoire se déroule sur une petite île bretonne où deux amis d’enfance, Henri et Jean-Jean, découvrent qu’un habitant du coin a remporté le gros lot à la loterie. Leur quête pour retrouver le ticket gagnant les pousse à élaborer un stratagème hilarant impliquant tout le village.

Entre situations absurdes, dialogues décalés et gags visuels, À l’ancienne ne prétend pas à la finesse, mais amuse par ses facéties et ses quiproquos bien sentis. L’alchimie entre Bourdon et Darmon est indéniable, et Chantal Lauby, dans le rôle de l’épouse manipulatrice, ajoute une touche supplémentaire de comique à cette intrigue rocambolesque.

Le cadre breton, avec ses paysages pittoresques, renforce l’ambiance conviviale et légère du film. À l’ancienne se présente ainsi comme une comédie simple mais efficace, ancrée dans la tradition des films de potes et de malentendus, offrant un agréable moment de détente pour toute la famille.

Alice Leroy