À La Réole, Raphaël Glucksmann prépare l’avenir de la gauche sociale-démocrate

Le député européen Raphaël Glucksmann, coprésident du mouvement Place publique, fera sa rentrée politique ce week-end à La Réole (Gironde). Ce rendez-vous, les 5 et 6 octobre 2024, marquera les premières Rencontres de Place publique, un événement visant à rassembler les forces progressistes de la gauche sociale-démocrate autour d’un projet cohérent en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Un week-end d’échanges et de débats

L’événement, organisé au cœur de la ville de La Réole, permettra à des militants, des citoyens et des personnalités politiques de se retrouver pour échanger sur des sujets variés tels que l’écologie, la démocratie, le féminisme, la santé, et le pouvoir d’achat. Le slogan de ces Rencontres, « Deux jours pour se retrouver, échanger et s’engager », souligne l’ambition de Place publique de structurer un mouvement de gauche capable de répondre aux défis sociaux et environnementaux actuels.

Parmi les invités attendus figurent plusieurs personnalités de gauche : Anne Hidalgo, ancienne maire de Paris et candidate à la présidentielle de 2022, Yannick Jadot, écologiste, et Cécile Duflot, ancienne ministre. Des figures locales comme Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Carole Delga, présidente de la région Occitanie, seront également présentes.

La reconstruction de la gauche en ligne de mire

Raphaël Glucksmann ambitionne à travers ce rassemblement de poser les bases d’une reconstruction de la gauche sociale-démocrate, en insistant sur une approche européenne, humaniste et écologiste. Dans un entretien récent avec Libération, il déclarait : « Je travaille à une reconstruction de la social-démocratie, une gauche sociale, européenne, humaniste, écologiste et féministe ».

L’événement est ouvert à tous, mais il est recommandé de s’inscrire à l’avance pour accéder à certains lieux comme le prieuré et la médiathèque de La Réole.

Le week-end se conclura par un discours de clôture de Raphaël Glucksmann, prévu dimanche à 13h30 sur l’esplanade de la mairie. Ce moment symbolisera le lancement de la dynamique Place publique pour les années à venir, avec en ligne de mire l’élection présidentielle de 2027. Le rassemblement à La Réole représente un premier pas vers la construction d’un projet collectif et mobilisateur pour la gauche française.