À 39 ans, le nouveau défi osé de Cristiano Ronaldo

10 jours après le lancement de sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo totalise déjà plus de 55 millions d’abonnés ! Une performance exceptionnelle pour le Portugais, toujours aussi en forme et buteur avec Al Nassr (Arabie Saoudite). Mais il ne veut pas en rester là…

Avec ses 200 millions de dollars de revenus par saison, Cristiano Ronaldo a de quoi vivre (très) tranquille. Mais l’un des footballeurs les plus mythiques de l’Histoire souhaitait ajouter une nouvelle occupation : une chaîne YouTube. Depuis le 21 août, voilà CR7 dans la production de contenus vidéos.

Le quintuple Ballon d’Or peut désormais être qualifié de « YouTubeur« . Et son succès est déjà total. Il a déjà battu le record de MrBeast (313M d’abonnés), chaîne YouTube la plus rapide à atteindre 20 millions d’abonnés. Et il ne compte pas s’arrêter là.

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 : « Mr. Beast sur YouTube ? Laissez-moi deux ans pour le battre (son nombre d’abonnés). 😭 »



pic.twitter.com/wlLV0BVr6d — Actu Foot (@ActuFoot_) September 2, 2024

Le joueur de 39 ans compte ce matin plus de 55,8 millions de suiveurs sur YouTube. Lui qui est à 638 millions d’abonnés sur Instagram…

Interrogé en conférence de presse à ce sujet lors du rassemblement de l’équipe nationale portugaise, il a a avoué ses ambitions : « Mon but était de me rapprocher de mes fans, je pense qu’ils le méritent. Ce qui m’a le plus impressionné lors des Championnats d’Europe, c’est le soutien, les deux ou trois prochaines années seront la fin de ma carrière et ce qu’ils m’ont montré était la chose la plus importante. Les abonnés, les records… il faut relativiser, mais je veux les battre. Dans deux ans, si je peux battre MrBeast, nous verrons ».

Sa vidéo YouTube la plus regardée totalise déjà plus de 48 millions de vues. Tout ce qu’il touche devient de l’or.

