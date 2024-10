63 militants antifas interpellés lors de la dédicace du livre « Transmania »

Un événement littéraire sous haute tension s’est déroulé ce samedi après-midi dans le 5e arrondissement de Paris. Selon des informations recueillies par Europe 1, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de 63 militants antifascistes qui tentaient de perturber une séance de dédicace du livre Transmania, écrit par Dora Moutot et Marguerite Stern. Cet ouvrage, qui critique ce que les auteures appellent les « dérives de l’idéologie transgenre », a provoqué des tensions croissantes depuis sa publication, menant à cette vague d’interpellations.

Les interpellations ont eu lieu alors que les militants tentaient de se rendre à l’événement organisé sur une péniche. Selon des sources policières, certains d’entre eux étaient équipés de masques de protection, de matraques télescopiques et même d’explosifs artisanaux. Ces éléments suggèrent une tentative de perturbation violente de la séance de dédicace. Les forces de l’ordre ont agi rapidement pour éviter toute escalade, procédant aux arrestations en amont de l’événement.

Les individus interpellés sont actuellement en cours de répartition dans différents systèmes d’alerte et d’information des populations (SAIP), selon des sources policières. Aucun incident majeur n’a été signalé sur place, mais la sécurité des auteures, ainsi que des participants à l’événement, reste une préoccupation.

Un ouvrage polémique qui divise

Le livre Transmania, publié plus tôt cette année aux éditions Magnus, enquête sur ce que ses auteures appellent « la frénésie autour du phénomène transgenre ». Dora Moutot et Marguerite Stern y dénoncent la montée en puissance du mouvement transgenre dans la société, en particulier dans les écoles, les entreprises et les médias. Elles pointent également du doigt des financements massifs derrière ce qu’elles perçoivent comme une idéologie promue à des fins politiques.

Selon Moutot, des groupes philanthropiques comme « LGBT Thunder » auraient injecté des millions de dollars aux États-Unis pour soutenir les revendications transgenres, avec des répercussions en Europe via des ONG telles que Transgender Europe. Ces déclarations ont suscité une controverse immédiate, opposant les auteures à des militants trans et antifascistes, qui jugent le contenu de l’ouvrage offensant et potentiellement dangereux pour les communautés transgenres.

« Harcelées et menacées » depuis des années

Dans une déclaration faite après les arrestations, Dora Moutot a exprimé sa consternation face à la violence entourant leur ouvrage. « Je suis toujours choquée de voir que des gens pensent qu’on mérite des coups de matraque parce qu’on a écrit un livre polémique », a-t-elle confié à Europe 1. Moutot a également souligné que, depuis la publication de Transmania, elle et Marguerite Stern sont constamment harcelées et menacées de mort ou de viol.

« Nous avons été agressées plusieurs fois dans la rue, nous sommes dans une position de vulnérabilité parce que nous avons mis en lumière des sujets que certaines personnes refusent d’entendre », a-t-elle ajouté, déplorant l’intolérance vis-à-vis de leur point de vue.

Une violence qui révèle les tensions sociales

La violente tentative de perturbation de cette dédicace illustre l’intensité des tensions autour des débats sur le genre en France. Les oppositions idéologiques sur le transgenrisme se sont exacerbées, transformant un simple événement littéraire en confrontation entre deux visions de la société. D’un côté, les auteures défendent leur droit à exprimer une opinion critique sur un sujet controversé. De l’autre, leurs opposants dénoncent ce qu’ils considèrent comme une rhétorique transphobe, justifiant parfois des actions radicales pour faire entendre leur voix.

Alors que la France voit se multiplier les débats sur les questions liées au genre, à l’identité et à la liberté d’expression, ce nouvel épisode souligne la polarisation croissante sur ces sujets. Les débats sur la place du mouvement transgenre dans la société ne semblent pas près de s’apaiser.