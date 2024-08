62 % des électeurs de droite regrettent d’avoir fait barrage en votant NFP lors des législatives

Un sondage Ipsos révèle que 62 % des électeurs de droite regrettent d’avoir soutenu le Nouveau Front Populaire (NFP) au second tour des législatives anticipées de juillet dernier. Ces élections avaient été organisées suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron après les résultats des élections européennes, où le Rassemblement national (RN) était arrivé en tête.

Au second tour des législatives, le NFP avait remporté le scrutin, bien que sans obtenir la majorité absolue. Un « front républicain » avait été mis en place pour contrer le RN, particulièrement dans les circonscriptions où le parti de Jordan Bardella avait fini premier. Dans ces zones, un accord entre le camp présidentiel et la gauche avait poussé le candidat arrivé troisième à se désister, facilitant ainsi la victoire du NFP.

Selon l’enquête menée par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et l’Institut Montaigne, 62 % des électeurs des Républicains ou de Divers droite ayant voté NFP au second tour dans un duel contre le RN regrettent leur choix. Parmi eux, 38 % ont des regrets modérés et 24 % ont des regrets importants. En comparaison, chez les électeurs d’Ensemble ayant voté NFP, 28 % ressentent des regrets modérés, tandis que 18 % expriment des regrets significatifs.

Dans les duels opposant Ensemble au RN, une majorité des électeurs du NFP semblent moins regretter leur choix : 63 % affirment avoir peu ou pas de regrets d’avoir fait barrage au RN, contre 56 % parmi les électeurs des Républicains ou de Divers droite.