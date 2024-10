Le groupe NRJ pourrait vendre Chérie 25 suite à l’exclusion de NRJ 12 de la TNT

Le groupe NRJ, en pleine bataille pour conserver une place sur la TNT, a exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir de ses chaînes, notamment Chérie 25. Suite à la décision de l’Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de NRJ 12 à partir de mars 2025, le groupe a saisi le Conseil d’État et attend une réponse avant la fin de novembre. Cette décision pourrait entraîner de lourdes répercussions pour le pôle Télévision du groupe, qui inclut également Chérie 25.

Dans un communiqué publié le 1er octobre 2024, NRJ Group a précisé que si la décision de l’Arcom venait à être confirmée, l’avenir de NRJ 12 serait sérieusement compromis. En effet, la viabilité économique de la chaîne serait mise en péril, et son éventuelle disparition pourrait également affecter Chérie 25, qui bénéficierait actuellement de la mutualisation des ressources et des coûts avec NRJ 12.

Le groupe souligne que sans l’effet d’entraînement généré par la présence de NRJ 12, Chérie 25 risquerait de connaître des pertes importantes. Le conseil d’administration de NRJ Group envisage donc plusieurs scénarios, parmi lesquels figure la possible cession de Chérie 25 afin de limiter les pertes financières liées à cette exclusion.

Alors que NRJ 12 et C8 n’ont pas été retenues lors de la réattribution des fréquences TNT en juillet 2024, la concurrence s’apprête à introduire de nouvelles chaînes, notamment Réels TV, soutenue par Daniel Kretinsky, et Ouest France TV. Ces nouvelles venues sur la TNT pourraient marquer la fin d’une ère pour NRJ 12, lancée en 2005, et potentiellement pour Chérie 25.

En conclusion, NRJ Group fait pression sur le Conseil d’État pour obtenir une décision favorable et ainsi éviter la cession de ses actifs télévisuels, notamment Chérie 25, face à une situation jugée critique pour la pérennité du pôle télévision.