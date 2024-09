McFly et Carlito sous le coup d’un rappel à la loi pour une vidéo d’alcool : « C’est terminé »

Le duo de youtubeurs McFly et Carlito a annoncé mettre fin à la diffusion de vidéos de dégustation d’alcool, après avoir reçu un rappel à la loi. Cette décision intervient peu après la publication d’un rapport de l’association Addictions France, dénonçant l’omniprésence du marketing de l’alcool sur les réseaux sociaux.

Une vidéo polémique

Le 26 septembre 2024, McFly et Carlito ont publié leur première vidéo de la saison, annonçant à leur communauté qu’ils ne produiront plus de contenus les mettant en scène en train de boire de l’alcool. Ce changement fait suite à une « petite pression », comme l’explique Carlito, faisant référence à un rappel à la loi française, et notamment à la loi Evin, qui encadre strictement la promotion des boissons alcoolisées. Bien que les youtubeurs aient pris soin d’inclure des messages de prévention dans leurs vidéos, l’association Addictions France, à l’origine de l’avertissement, estime que cela n’est pas suffisant.

En effet, même si des avertissements sur les dangers de l’alcool étaient présents, l’atmosphère festive et humoristique qui entourait ces scènes contredisait l’objectif de prévention. « Vous rigolez trop en buvant des coups, et ça, c’est problématique », leur a précisé l’association.

Une prise de conscience

D’abord surpris par l’avertissement, McFly et Carlito ont finalement reconnu l’importance du message, notamment vis-à-vis de leur jeune public. « On s’est dit au début ‘on fait ce qu’on veut’, mais on a compris que beaucoup de jeunes nous regardent », a admis McFly. Le duo a par la suite concédé que cette sanction était justifiée, affirmant que le message ne pouvait pas être « picoler entre potes, c’est trop marrant ».

La décision des youtubeurs intervient dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes concernant la promotion de l’alcool sur les réseaux sociaux. Le même jour, Addictions France a publié un rapport accablant révélant que les jeunes sont exposés à un nombre alarmant de contenus valorisant la consommation d’alcool. Entre juin 2021 et janvier 2024, plus de 11 300 publications, principalement sur Instagram et TikTok, ont été identifiées par l’association, qui dénonce une stratégie de marketing ciblant les 15-25 ans.

Addictions France et ses partenaires, comme l’association Avenir Santé, alertent sur les effets potentiellement néfastes de ces contenus sur le développement des jeunes, notamment sur leur capacité d’apprentissage et leur rapport à l’alcool. L’association milite désormais pour une interdiction pure et simple de la promotion de l’alcool sur les réseaux sociaux.

En mettant fin à leurs vidéos de dégustation d’alcool, McFly et Carlito entendent répondre à cette prise de conscience, tout en espérant sensibiliser davantage leur audience aux dangers de l’alcool, surtout chez les jeunes.