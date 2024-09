Nicolas Bedos devant la justice pour agressions et harcèlement sexuels

L’acteur et réalisateur Nicolas Bedos comparaît ce jeudi 26 septembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris pour des accusations d’agressions et de harcèlement sexuels. Ces faits auraient été commis entre 2018 et 2023 sur trois femmes. À 45 ans, le cinéaste, connu pour ses œuvres provocatrices et ses collaborations avec des stars du cinéma français, fait face à des accusations graves qui ont marqué les débats publics, en pleine ère post-MeToo.

Le premier incident date de la nuit du 1er au 2 juin 2023. Lors d’une soirée en boîte de nuit, une jeune femme accuse Nicolas Bedos d’avoir tenté de la toucher de manière inappropriée, posant sa main sur son sexe par-dessus son jean. Traumatisée, elle témoignera en personne lors du procès, selon son avocat, Me Tewfik Bouzenoune, qui affirme que cet événement a eu des répercussions psychologiques durables sur sa cliente.

L’avocate de Nicolas Bedos, Julia Minkowski, n’a pas souhaité commenter avant l’audience. Toutefois, à l’issue de la garde à vue de son client en juin 2023, elle avait indiqué que si le geste s’était réellement produit, il s’agissait d’un accident causé par l’état d’ébriété dans lequel se trouvait Bedos.

Le procès, initialement prévu en février, avait été repoussé pour examiner les témoignages de deux autres femmes. L’une d’elles, une serveuse dans un bar parisien, affirme que Bedos l’a attrapée par la taille et embrassée dans le cou en mai 2023, également sous l’emprise de l’alcool. Une autre accusation, datant de juin 2018, concerne un incident de harcèlement sexuel où le réalisateur aurait touché le ventre d’une jeune femme et lui aurait demandé un baiser.

Aucune des deux dernières femmes n’a déposé plainte, mais ces faits, jugés graves, viennent s’ajouter au dossier. Nicolas Bedos a nié avoir le souvenir de ces actes, invoquant à plusieurs reprises son état d’ivresse comme explication. Outre ces accusations, Nicolas Bedos fait face à une enquête préliminaire pour viol, ouverte en juillet 2023 après la publication d’une enquête par Mediapart. Ce dossier, qui regroupe plusieurs témoignages de comportements déplacés dans des boîtes de nuit et une accusation de viol datant de 1999, a finalement été classé pour cause de prescription.

Au-delà des implications judiciaires, la défense de Bedos, assurée notamment par sa compagne actuelle Pauline Desmonts et son ex-compagne Elsa Zylberstein, invoque les excès de fête et d’alcool pour justifier ces comportements. Selon ses proches, Bedos a cessé de boire et se prépare sereinement pour son procès.

L’enjeu judiciaire est élevé pour le réalisateur. Pour les faits de harcèlement sexuel, il encourt jusqu’à deux ans de prison et une amende de 30 000 euros. Quant aux accusations d’agression sexuelle, il risque une peine de sept ans d’emprisonnement, l’ivresse étant considérée comme une circonstance aggravante. Le jugement de ce procès marquera un tournant dans la carrière de Nicolas Bedos, qui s’est retiré de la scène publique depuis plus d’un an, suite à ces révélations.