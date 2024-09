Michel Barnier, son épouse Isabelle et leur famille discrète : un soutien loin des projecteurs

Ce jeudi, Michel Barnier, figure de la droite française et ancien négociateur en chef du Brexit pour l’Union européenne, a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. À 73 ans, le savoyard succède à Gabriel Attal, et bien que son parcours public soit bien connu, Michel Barnier a su garder sa vie privée relativement discrète, avec une famille unie et stable.

Isabelle Altmayer : Une femme engagée

Marié depuis plus de quarante ans, Michel Barnier partage sa vie avec Isabelle Altmayer, cette avocate de profession est une femme discrète mais influente. Isabelle, née en 1955, est issue d’une famille catholique et est la sœur d’Éric et Nicolas Altmayer, producteurs de cinéma bien connus pour des films comme OSS 117. Avocate de formation, elle a travaillé pendant dix ans dans ce domaine avant de se réorienter vers la communication dans les années 1990.

Depuis 2016, Isabelle est responsable de la communication et de la collecte de fonds pour la fondation La Vie au Grand Air, dédiée à la protection de l’enfance en difficulté. Elle préside également l’association humanitaire Fraternité Universelle à Haïti, apportant son soutien aux populations locales. Son engagement dans ces causes reflète sa passion pour l’action sociale, qu’elle partage avec son mari.

Une famille engagée

Le couple a trois enfants : Nicolas, Laëtitia et Benjamin. L’aîné, Nicolas Barnier, 33 ans, suit les traces de son père en politique. Après s’être présenté aux élections européennes de 2019 en Belgique, il a rejoint en 2021 le cabinet de Gérard Larcher à la Présidence du Sénat en tant que chargé de mission. Il travaille également pour la région Île-de-France, où il est à la tête de l’agence de la ruralité depuis février 2023.

Laëtitia, quant à elle, est psychologue au centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, tandis que Benjamin est agent littéraire.

Un couple soudé

Bien qu’ils mènent des carrières séparées, Michel Barnier et Isabelle Altmayer partagent une passion commune pour le service public et la politique. Isabelle a souvent été décrite comme une présence silencieuse mais essentielle dans la carrière de son mari, notamment lorsqu’il a décidé de se présenter à la primaire de la droite en vue de l’élection présidentielle de 2022. Aujourd’hui, alors qu’il prend les rênes de Matignon, son épouse reste un pilier fondamental dans sa vie personnelle et professionnelle.

Ensemble, Michel Barnier et Isabelle Altmayer incarnent une vie privée rangée, une union marquée par le soutien mutuel et un engagement profond pour la société et le bien-être public.