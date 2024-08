Fatman Scoop, icône du rap, s’effondre sur scène et meurt à 53 ans

Le monde de la musique est en deuil après l’annonce de la mort du rappeur américain Fatman Scoop, de son vrai nom Isaac Freeman III, à l’âge de 53 ans. L’artiste s’est effondré sur scène lors d’un concert à Hamden, dans le Connecticut, ce vendredi soir. Transporté d’urgence à l’hôpital après ce qui a été décrit comme une « urgence médicale », il est décédé quelques heures plus tard.

L’annonce de sa disparition a été faite ce samedi 31 août par DJ Birch Michael, alias Pure Cold, qui était en charge de sa tournée. « C’est le cœur lourd que je vous annonce la mort d’Isaac Freeman III, connu sous le nom de scène Fatman Scoop », a-t-il partagé sur Instagram. Ce dernier a également exprimé sa profonde tristesse en se remémorant les moments passés avec l’artiste.

Fatman Scoop s’était fait connaître à la fin des années 1990 avec son tube « Be Faithful », un morceau qui a marqué toute une génération. Il avait également collaboré avec des artistes de renom comme Missy Elliott sur le titre « Lose Control » et Mariah Carey sur « It’s Like That ». Plus récemment, il avait participé à l’album à venir d’A$AP Rocky, intitulé Don’t Be Dumb, sur le morceau « Hood Happy » en compagnie de Morrissey, Busta Rhymes, Flavor Flav, et Slick Rick.

La veille de sa mort, Fatman Scoop avait encore partagé un nouveau clip, « Let it Go », démontrant ainsi qu’il restait actif et créatif jusqu’à ses derniers moments. Ses fans et collègues ont exprimé leur chagrin face à cette perte soudaine, se souvenant d’un artiste qui a su faire danser le monde entier avec son énergie inégalable.

En plus de sa carrière musicale, Fatman Scoop était également animateur radio depuis plusieurs années, prouvant son talent polyvalent dans l’industrie du divertissement.

Le décès de Fatman Scoop est un choc pour le monde de la musique, et laisse derrière lui un héritage durable.