L’équipe de Donald Trump accusée d’infraction lors d’une cérémonie solennelle

Ce mercedi, un incident notable a eu lieu entre l’équipe de campagne de Donald Trump et le cimetière militaire national d’Arlington lors d’une cérémonie en hommage aux treize soldats américains tués lors du retrait des troupes d’Afghanistan en 2021.

L’ancien président américain, accompagné de proches des militaires décédés, s’est rendu au cimetière d’Arlington pour honorer ces soldats. Cependant, une altercation a éclaté entre les responsables du cimetière et les membres de la campagne de Trump en raison de la présence non autorisée d’un photographe. Les autorités du cimetière ont rappelé que les activités politiques, y compris la photographie pour des campagnes électorales, sont strictement interdites sur les lieux.

Selon un communiqué du cimetière, l’équipe de Trump a été avertie à l’avance de ces restrictions. Malgré cela, des membres de la campagne auraient agressé verbalement et physiquement un responsable du cimetière qui tentait d’empêcher la prise de photos dans la section 60, dédiée aux militaires tués en Afghanistan et en Irak.

En réponse, l’entourage de Trump a nié toute agression et a affirmé que la présence du photographe avait été validée par les familles des militaires. Steven Cheung, porte-parole de Donald Trump, a accusé un responsable du cimetière d’avoir agi de manière inappropriée et a défendu la conduite de l’équipe de campagne, affirmant qu’elle avait agi avec respect et dignité.

Cette altercation a suscité des critiques, notamment à l’encontre du gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, pour avoir inclus une photo de lui et de Trump lors de la cérémonie dans un courriel de campagne sollicitant des dons.

L’incident reflète les tensions persistantes autour de la présence de Donald Trump sur la scène politique américaine, particulièrement dans des contextes aussi sensibles que les hommages aux militaires.