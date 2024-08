Patrick Kanner (PS) : « LFI franchit une ligne rouge et met en péril l’unité de la gauche »

Dans un contexte politique marqué par des tensions croissantes au sein du Nouveau Front Populaire (NFP), Patrick Kanner, président des sénateurs socialistes, tire la sonnette d’alarme ce mardi dans l’Express. À trois jours d’une rencontre cruciale entre le NFP et Emmanuel Macron, Kanner déplore les « provocations » répétées des Insoumis, qu’il accuse de fragiliser l’alliance de gauche. Pour lui, les récentes menaces de destitution proférées par Jean-Luc Mélenchon et ses proches à l’encontre du président de la République franchissent une « ligne rouge » et jouent en faveur de la stratégie d’érosion de l’alliance menée par Macron.

Le patron des sénateurs socialistes critique sévèrement la présence de l’eurodéputée LFI, Rima Hassan, lors d’une manifestation en Jordanie dans laquelle des hommages à Ismaël Haniyeh ont été rendu. Kanner qualifie cet acte d' »insulte à la démocratie » et s’interroge sur le silence des autres membres du NFP face à une telle démarche. Il souligne que cette attitude participe à l’essentielisation des électeurs musulmans par La France insoumise, une stratégie électorale qu’il juge contraire aux principes républicains.

Kanner exprime également son désaccord avec l’initiative de Jean-Luc Mélenchon de menacer Emmanuel Macron de destitution si Lucie Castets n’est pas nommée Premier ministre. Selon lui, cette proposition est non seulement une « faute politique », mais aussi une « incongruité constitutionnelle », qui pourrait diviser davantage le NFP.

Face à ces provocations, Kanner met en garde contre le risque d’une rupture de l’alliance. Il accuse LFI de chercher délibérément le conflit avec les autres partis du NFP, ce qui pourrait, à terme, remettre en cause l’existence même de la coalition. Il estime que Jean-Luc Mélenchon, pressé par le temps, cherche avant tout à se positionner pour les prochaines échéances présidentielles, au détriment de l’unité de la gauche.

Quant à l’avenir du NFP, Kanner souligne la nécessité pour la gauche de trouver un consensus, notamment sur des questions telles que le soutien à l’Ukraine et l’engagement européen. Il évoque également la possibilité d’une ouverture vers d’autres forces politiques pour obtenir une majorité au Parlement, tout en réaffirmant l’importance de maintenir un gouvernement fidèle aux valeurs de gauche.

Enfin, Patrick Kanner mentionne l’hypothèse de Bernard Cazeneuve à Matignon, soulignant que son éventuelle nomination pourrait rassurer, mais poserait la question du soutien des Insoumis et des Verts. Dans un contexte de blocage institutionnel, Kanner appelle à une nomination rapide d’un gouvernement pour éviter une crise politique majeure.