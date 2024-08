Kamala Harris désignée candidate Démocrate pour Affronter Donald Trump à la Présidentielle 2024

La vice-présidente Kamala Harris a franchi une étape cruciale en obtenant le soutien de plus de la moitié des délégués du Parti démocrate, la propulsant ainsi comme candidate officielle face à Donald Trump pour l’élection présidentielle de novembre. Ce soutien s’est concrétisé lors d’un vote en ligne, marquant une avancée significative avant la convention du parti qui se tiendra à Chicago à la mi-août.

Kamala Harris a exprimé sa gratitude d’avoir atteint ce seuil avant la clôture du vote, prévue pour lundi. Elle succédera à Joe Biden, qui a choisi de ne pas briguer un second mandat. Harris a officiellement déclaré son acceptation de l’investiture lors de la convention démocrate à venir, soulignant l’importance de ce moment pour elle et pour le parti.

Sur le plan financier, l’équipe de campagne de Kamala Harris a révélé une collecte impressionnante de 310 millions de dollars en juillet, dépassant largement les fonds réunis par la campagne de Donald Trump. Ce montant record, principalement alimenté par de petits donateurs, montre une mobilisation sans précédent des partisans démocrates.

Joe Biden a exprimé sa fierté quant au choix de Kamala Harris comme sa vice-présidente, affirmant que sa candidature pour le parti le rend encore plus fier. Avec moins de 100 jours avant l’élection, Harris se lance dans une course déterminante contre l’ancien président républicain. Malgré les défis à venir, elle se dit confiante quant à la capacité de son équipe à remporter la victoire.

Le retrait de Joe Biden, motivé par les préoccupations concernant son âge et sa capacité à mener une nouvelle campagne, a redonné un nouvel élan au Parti démocrate. Toutefois, malgré cette dynamique, les observateurs avertissent de la nécessité de rester prudents. En effet, même si l’écart se resserre, Donald Trump conserve toujours une avance dans les sondages.

Kamala Harris, forte de son soutien financier et de son assise au sein du Parti démocrate, est prête à relever le défi électoral. Son engagement et sa détermination seront cruciaux pour tenter de convaincre les électeurs américains dans cette course présidentielle de haute volée.