Aurore Bergé critique L’extrême gauche et appelle à une nouvelle majorité présidentielle

Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a vivement critiqué l’extrême gauche lors d’une interview sur franceinfo, ce vendredi. Elle accuse cette dernière d’attiser les peurs et les haines, servant ainsi de marchepied à l’extrême droite. Bergé appelle à la formation d’un « bloc central » pour contrer ces deux extrêmes.

« Une Nouvelle Nupes, Une Alliance Funeste »

Bergé a poursuivi ses critiques en ciblant le Nouveau Front populaire, qualifié de « nouvelle Nupes » et « alliance funeste ». Elle accuse La France insoumise (LFI) de dominer cette coalition, imposant ses vues idéologiques. Selon elle, les leaders de gauche, comme Olivier Faure, cèdent à des « petits calculs électoraux individuels » par peur de perdre leurs sièges face à des candidats LFI.

Antisémitisme et Discours Insupportables

La ministre déléguée affirme que LFI a attisé l’antisémitisme en France, notamment à travers des propos sur le conflit au Proche-Orient, faisant peser la responsabilité sur les compatriotes français. Elle note également que des membres républicains de LFI, tels que Raquel Garrido et Alexis Corbière, n’ont pas été investis par leur parti.

Appel à une Nouvelle Majorité Présidentielle

Reconnaissant que la majorité présidentielle actuelle est affaiblie, Bergé appelle à la « reconstruction » d’une nouvelle majorité plus large. Elle invite les « gens responsables et raisonnables à gauche », mal à l’aise avec LFI, à se joindre à cet effort. Elle espère une coalition allant au-delà de Renaissance, MoDem, Horizons, UDI et le Parti radical, afin de bâtir une majorité solide et inclusive.