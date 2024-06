Un candidat RN agressé dans la Loire fait un AVC

Hervé Breuil, candidat RN dans la 2e circonscription de la Loire, faisait du tractage sur un marché à Saint-Etienne jeudi lorsqu’il a été pris à parti par “quatre individus vêtus de noir” comme les ont décrit à France Bleu ses compagnons.

Lâchement agressé par les milices d’ultra-gauche, soutiens du Nouveau Front Populaire, Hervé Breuil, notre candidat à Saint-Etienne, est ce soir toujours hospitalisé. Une campagne électorale dans une démocratie ne saurait admettre ce déchaînement d’ultraviolence d’une… https://t.co/ntkRBU8Kmf — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 20, 2024

Une agression qui semblait être coordonnée. Hervé Breuil a été victime d’un AVC lors de l’agression et a été immédiatement transporté à l’hôpital où il est encore actuellement. Si ses militants affirment formellement avoir reconnu des individus d’ultragauche, la candidate NFP, Andrée Taurinya a déclaré que ses militants n’étaient pas sur ce marché ce jour là et que “jamais on ne s’en prendra à un candidat”

FranceInfo évoque de son côté une « bousculade », « des projections d’eau et des farine », pendant lesquelles Hervé Breuil « affirme avoir été agressé ».

Une enquête a été ouverte pour violences en réunion.

Marie-E Desmaisons