Alice Cordier et Mila portent plainte contre Raphaël Arnault

La présidente du Collectif Némésis, Alice Cordier, et la jeune Mila connue pour le cyberharcèlement dont elle a été victime, viennent de porter plainte contre Raphaël Arnault.

Ce dernier est le leader, cofondateur et porte-parole de La Jeune Garde. Un mouvement revendiqué antifasciste et fondé à Lyon en 2018.

Les deux militantes féministes portent plainte pour menace de mort, intimidation, injure publique et diffamation.

Les trois premiers chefs d’accusation font suite à une manifestation d’octobre dernier après la mort de Dominique Bernard. En lieu et place d’un hommage au professeur assassiné, Raphaël Arnault (de son vrai nom Archenault) prend Mila à partie, l’insulte et l’intimide. Dans un enregistrement capté par cette dernière, on peut entendre de sérieuses menaces de mort proférées à l’égard d’Alice Cordier :

« Cette bouffonne d’Alice Cordier, on va lui mettre une balle dans le tête c’est tout ce qu’il va se passer. »

L’enregistrement dévoilé, Raphaël Arnault les accuse d’un montage. Elles portent donc plainte pour diffamation.

Ces plaintes s’ajouteront donc au lourd casier judiciaire de l’activiste antifa : triplement fiché S par la DGSI, le Renseignement territorial et la Direction du Renseignement de la préfecture de police de Paris, il porte la mention “dangereux” des services de renseignement. Candidat Nouveau Front Populaire dans la 1re circonscription de Vaucluse (Avignon), ce rebondissement permettra-t-il la dissolution réclamée de La Jeune Garde et son inéligibilité au Palais Bourbon ?