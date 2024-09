11,7 millions d’euros collectés pour le patrimoine religieux en un an

La Fondation du patrimoine a annoncé mardi 17 septembre avoir collecté 11,7 millions d’euros en faveur du patrimoine religieux. Ce montant impressionnant a été récolté en un an, grâce à un dispositif fiscal avantageux lancé en septembre 2023, avec une déduction fiscale de 75% jusqu’à 1 000 euros pour les particuliers. Le président Emmanuel Macron avait initié cette campagne afin d’aider principalement les petites communes de moins de 10 000 habitants à préserver leurs édifices religieux.

Selon la Fondation, cette collecte a rassemblé plus de 37 000 donateurs. Parmi les fonds levés, 2,8 millions d’euros proviennent d’une collecte nationale non affectée, tandis que plus de 1 100 collectes ont été ouvertes pour des projets spécifiques. En avril, la ministre de la Culture, Rachida Dati, avait dévoilé une première liste de 100 édifices à sauver, avec un besoin de financement évalué à 15 millions d’euros.

La situation est préoccupante : près de 50 000 édifices religieux se dégradent en France, et 5 000 pourraient être abandonnés ou détruits d’ici à 2030. Face à cette urgence, les fonds récoltés sont essentiels pour préserver ce patrimoine menacé.

Alice Leroy