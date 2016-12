Mort du chanteur George Michael à l’âge de 53 ans

Le chanteur pop britannique est décédé à son domicile le soir de Noël…

« Last Christmas » pour George Michael… Le chanteur pop britannique, interprète notamment des tubes Faith et Careless Whisper, est mort à son domicile à l’âge de 53 ans : « C’est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël », a indiqué l’agent du chanteur dimanche soir dans un communiqué.

Le chanteur est décédé à son domicile de Goring, à l’ouest de Londres, selon la BBC. Les causes de son décès, encore non connues, ne sont pas considérées comme suspectes par la police britannique, alertée à 14H00 ce dimanche. « Une autopsie va être pratiquée », a précisé la police.

Les hommages au chanteur ont commencé à pleuvoir sur les réseaux sociaux après l’annonce de sa mort notamment Elton John qui a réagi sur Instagram : « Je suis profondément choqué. J’ai perdu un ami cher – le plus gentil et généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans« .

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Une photo publiée par Elton John (@eltonjohn) le 25 Déc. 2016 à 15h24 PST

Né Georgios Kyriacos Panayiotou, en Angleterre, le chanteur a vendu plus de 100 millions d’albums tout au long de sa carrière. Il s’est d’abord fait connaître au sein du groupe Wham !, au côté d’Andrew Ridgeley, au début des années 1980, avec des tubes tels que Wake Me Up Before You Go Go ou Careless Whisper. Les membres de Wham ! se séparent en 1986 et George Michel entame une carrière solo avec son album Faith, qui contient notamment l’un de ses grands succès, I Want Your Sex. Parmi les autres titres fameux de son répertoire figurent Freedom, Jesus to a Child, Fast Love ou encore Outside, sorti en 1998, et dans lequel il évoque ouvertement son homosexualité.

En retrait ces dernières années, George Michael préparait un album avec le producteur britannique Naughty Boy. La pop star, fils d’un père grec chypriote et d’une mère anglaise, devait également sortir un documentaire autobiographique en 2017.



Dans le passé, l’interprète de 53 ans a connu divers déboires liés à la drogue et à l’alcool : il avait notamment passé quatre semaines en prison en 2010 après avoir embouti, avec sa Range Rover, un magasin du nord de Londres, sous l’influence du cannabis. Trois ans plus tôt, il avait été retrouvé évanoui dans sa Mercedes et avait admis avoir consommé de la drogue, mais avait échappé à la prison en effectuant 100 heures de travail d’intérêt général. Il avait écopé d’une interdiction de conduire pendant deux ans.