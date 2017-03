Julien Cazarre : les textos menaçants de Cyril Hanouna dévoilés

Si Cyril Hanouna et Julien Cazarre ont tenté de calmer le jeu en affirmant que l’histoire était réglée, les textos envoyés par le présentateur de Touche pas à mon poste et Énora Malagré viennent d’être dévoilés.

C’est une histoire qui a fait des vagues cette semaine : le Canard Enchaîné révélait mercredi que Julien Cazarre avait porté plainte contre Cyril Hanouna et Enora Malagré pour « menaces de violences physiques » et « appels téléphoniques malveillants« .

L’animateur de D8 s’était alors aussitôt défendu au micro de Jean-Marc Morandini : « Je lui ai dit ce que je pensais, car je défends toujours mes équipes et dans le cas présent Estelle Denis, Enora Malagré et Gilles Verdez ont été blessés. Je lui ai simplement dit que je voulais qu’on se rencontre pour en parler les yeux dans les yeux, poursuit-il. Cette histoire est close. On s’est reparlé depuis et tout va bien ».

Mais même si Julien Cazarre a affirmé que le conflit relevait du passé, le Parisien révèle, dans son édition de ce jeudi 18 février, quelques uns des textos menaçants qu’avait reçu Julien Cazarre : « On sait où t’ha­bites », « On va venir te voir », Tu nous as pris pour des gentils, mais non », « Tu ne sais pas qui on connaît ». Des sms pour le moins intimidant dû aux propos tenus par le chroniqueur de Canal Plus sport dans France Football où il avait affirmé ne pas vouloir travailler dans les programmes de Cyril Hanouna : « Gilles Verdez, c’est le dîner de cons, et Enora Mala­gré, c’est la vulga­rité à l’ex­trême. »

Selon le Parisien, ce serait la direction de Canal Plus elle-même qui serait intervenue pour régler le conflit. Car ce ne serait pas la première fois que le trublion de D8 utilise les textos pour régler ses comptes, selon un chroniqueur qui a souhaité rester anonyme : « Dès qu’on dit quelque chose de travers, on reçoit des SMS et des coups de pres­sion. Mais en géné­ral, personne ne dit rien. » Idem chez un produc­teur préfère garder son anonymat : « C’est un clas­sique, il n’aime pas qu’on touche à son péri­mètre, il inonde tout le monde avec ses messages. Ils ont le droit de critiquer, mais on n’a pas le droit d’en faire autant. »

Pourtant habitué à répondre de manière humoristique aux attaques, Cyril Hanouna n’avait toujours pas abordé l’affaire dans Touche pas à mon poste hier soir.