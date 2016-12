Agression de Bernard de la Villardière : les jeunes livrent leur version avec une vidéo

Des jeunes de Sevran, présents lors de l’agression de Bernard de la Villardière et son équipe lors du tournage de Dossier Tabou, ont livré leur version de l’incident, vidéo à l’appui.

Que s’est-il réellement passé lors du tournage de Dossier Tabou à Sevran ? Alors que Bernard de la Villardière s’intéressait à la montée du salafisme dans la ville de Seine-Saint-Denis en interrogeant un Imam, le journaliste de 58 ans avait été pris à partie par un groupe de jeunes. Sur les images, on aperçoit Bernard de la Villardière, bousculé par des Sevranais qui souhaitent l’empêcher de filmer le quartier. Plus de peur que de mal pour le présentateur qui avait quitté les lieux.

Mais il semblerait que les jeunes de Sevran, présents au moment de l’altercation, n’aient pas la même version que le journaliste, comme le dévoile le site Buzzfeed.

L’un des jeunes, Ousmane, revient sur cette agression qui s’est déroulée le 11 avril 2016. Le trentenaire a même filmé la scène avec son téléphone portable : « Bernard de La Villardière a sélectionné quelques images pour montrer une bande de voyous l’agresser purement et simplement. Sauf que la réalité est vraiment différente », affirme-t-il avant de poursuivre : « Bernard de La Villardière s’est montré irrespectueux dès le début et ça, on ne le voit pas sur ses images. Ma vidéo montre au contraire, qu’on lui reprochait de nous avoir ignorés ».

Ce salarié d’une usine de transport livre alors sa version des faits : « Lorsqu’on a vu les trois caméramans et l’animateur devant le propriétaire de la mosquée, on est allés les voir pour les saluer et pour avoir des précisions sur les motifs du reportage. On s’est demandé qui était cet imam qui n’a jamais mis les pieds à Sevran. Sauf qu’aucun des journalistes n’a répondu à nos bonjours. La Villardière nous a simplement ignorés et a dit à son équipe: ‘C’est bon on tourne’. »

À partir de ce moment, les choses s’enveniment. Ousmane et ses trois amis sont rapidement rejoint par d’autres jeunes de Sevran et commencent à gêner le journaliste en plein tournage pour qu’il réponde à leur bonjour. D’après eux, « c’est la réaction du présentateur, qui a commencé à hurler et à dire qu’il était en France chez lui, qui a été l’élément déclencheur de l’altercation ».

Auprès de Buzzfeed, les jeunes attestent « vouloir rétablir la vérité », dévoilant les vidéos montrant Bernard de la Villardière « les provoquer ». Et dans ces images non coupées, on voit clairement les jeunes de Sevran gêner le tournage : ils veulent savoir pourquoi ils n’ont pas eu de réponse à leur « bonjour ». Le ton monte rapidement dans les camps, les insultes fusent et le journaliste balance : « Je fais ce que je veux. Je suis dans mon pays, et j’ai le droit de faire ce que je veux, d’accord. (…) Arrête de me toucher, ok? Bon alors dégagez ! Vous dégagez ! ».

Avant que les choses ne s’enveniment davantage, Bernard de la Villardière et son équipe quitteront les lieux, mettant fin à l’interview avec l’Imam. Buzzfeed a dévoilé la vidéo sur son compte Facebook.